Bilecik adım adım Gölpark Fest’e hazırlanıyor.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen, ‘Gölpark Fest Hazırlık Toplantısı’ Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve kurum üyelerinin katılımlarıyla valilik binasında gerçekleştirildi.

Yenilenen alanları, çevre düzenlemeleri ile şehrin simgesi haline gelen Gölpark’ta düzenlenecek olan festivalin tarihleri ve program akışı değerlendirildi. Vali Aygöl, Gölpark Fest hakkında bilgi vererek, ‘’5-6-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalimiz için heyecanlıyız. Bunun üzerine düşünüyoruz. Bilecik halkımız için oldukça eğlence ortamı sunan festivalde çeşitli etkinliklerde gerçekleşecek. Pelitözü Gölpark yalnızca piknik ve mesire alanı olması dışında çeşitli spor, sanat ve kültür etkinlikleri ile vatandaşlarımıza hizmet verecek’’ dedi.