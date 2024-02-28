Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Akademik Cübbe Giyme ve Ödül Töreni’ coşkulu bir şekilde kutlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen törene Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, il protokolü, akademik ve idari personel katıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinin hazırlamış olduğu ’Müzik Konseri’nin ardından Rektör Şükrü Beydemir, üniversitenin son 4 yılını kapsayan çalışmalarını anlattığı bir sunum yaptı. Ardından bir konuşma yapan Rektör Beydemir, "Kurumsal hafıza, kurumsal kültür, istişare, oy birliği ve el birliği ile gerçekleştirdiğimiz projelerimizin tamamı önümüzdeki süreçte üniversitemizi daha da ileriye taşıyacaktır. İnanıyorum ki üniversitemiz her geçen gün nitelikli ve liyakatli bu yükselişini sürdürecek ve çok da uzak olmayan bir gelecekte uluslararası standartlara sahip, ülkemizin öncü üniversitelerinden olma gayretinde muvaffak olacaktır” dedi.

Vali Aygöl ise, planlaması yapılmış, gelişim alanları düşünülmüş ve dünya üniversiteleri ile yarışabilecek bir vizyonla üniversitenin varlığını gördüğünde büyük gurur duyduğunu belirterek, "Üniversitenin niteliğini kente kazandırmamız gerekiyor. Nüfusu sadece sayısal artırmak değil nitelikli artırmamız lazım" dedi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda 2023 yılında bir üst akademik unvana atanmayı hak eden 23 profesör, 31 doçent, 46 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 100 akademisyen cübbelerini giydi. Cübbe giyen hocaların yanı sıra Q1 ve Q2 yayın sayıları en yüksek olan, en fazla akademik teşvik puanına sahip olan ve dış kaynaklı yüksek bütçeli Ar-Ge proje yürütücüleri olan akademisyenlere ödül takdimi yapıldı.

Programın sonunda 26-27 Ekim 2023 tarihlerinde Şeyh Edebali Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Bilim Şenliği Düzenleme Kurulu üyelerine, Rektör Prof. Dr. Beydemir tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.