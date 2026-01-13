Arena Eğitim Kurumları'nın 10-11 Ocak tarihlerinde düzenlediği Arena Bursluluk Sınavı (ABS), bu yıl da yoğun katılımla tamamlandı. Sınav süreci devam ederken eş zamanlı olarak gerçekleştirilen veli bilgilendirme oturumlarında Arena Eğitim Kurumları'nın akademik kadrosu, okulun sunduğu ayrıcalıkları ve gelecek projelerini paylaştı.

Arena Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü ve Ortaokul Müdürü Yusuf Özbakır konuşmasında, kurumun temel taşlarından biri olan rehberlik sistemine dikkat çekerek 'Eğitim anlayışımızın merkezinde güçlü ve dinamik bir rehberlik sistemi yer alıyor. Bizim için başarı; akademik göstergelerin yanında, her öğrencimizin bireysel yeteneklerini keşfetmesi, potansiyelini ortaya koyması ve kariyer planlamasını sağlam adımlarla şekillendirmesiyle bütünleşen bir gelişim sürecidir. Eğitimin okul, öğrenci ve aileden oluşan birlik üzerine kurulu olduğunun bilinciyle, veli-okul iş birliğini başarımızın en önemli anahtarı olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz 'Anne Baba Okulu' projemizle, ebeveynlerimizin bu süreçte bilinçli ve etkin birer yol arkadaşı olmasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Lise kademesindeki eğitim kalitesine ve uluslararası iş birliklerine değinen Arena Eğitim Kurumları Lise Müdürü Oktay Acar da okulun vizyoner projelerine vurgu yaparak, 'Eğitim modellerimizde dünyadaki en iyi örnekleri referans alıyoruz. Finlandiya eğitim sisteminin öğrenciyi merkeze alan yapısını kendi kurum kültürümüze entegre ederken, Güney Kore'deki kardeş okulumuz ile gerçekleştirdiğimiz değişim programları ve ortak projelerle öğrencilerimize küresel bir bakış açısı kazandırıyoruz. Amacımız, yerel değerlerine bağlı ama dünya ile rekabet edebilen nesiller yetiştirmek' dedi.

Okul öncesi ve ilkokul döneminin önemine vurgu yapan Anaokulu ve İlkokul Müdürü Onur Bilgiç ise Arena'nın dil eğitimindeki başarısına değinerek 'İlkokul ve anaokulu kademelerimizde uyguladığımız 'Bilingual' (çift dilli) eğitim modeli ile çocuklarımız İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın bir parçası olarak öğreniyorlar. Erken yaşta dil öğrenimini destekleyen bu yaklaşımımızla, öğrencilerimizin akademik hayatlarına çok güçlü bir temel ile başlamalarını hedefliyoruz' diye konuştu.

Sınavın ardından değerlendirmede bulunan Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan ise 'Kurulduğumuz günden bu yana başarıyı ödüllendirmeyi ve yetenekli gençlerimizin yolunu açmayı bir görev biliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu sınav, fırsat eşitliği oluşturma vizyonumuzun en önemli parçasıdır. Gördüğümüz yoğun katılım ve öğrencilerimizin başarma azmi, ülkemizin aydınlık geleceği adına bizlere büyük bir umut verdi. Tüm katılımcılara ve bizlere güvenen velilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sınav sonuçları, optik değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Arena Eğitim Kurumları'nın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Dereceye giren öğrenciler ise kurumun modern eğitim imkânlarından, farklı oranlarda burs kazanma hakkı elde edecek.