Dünyanın en önemli teknoloji ve girişimcilik temalı etkinliklerini düzenleyen Web Summit, Katar’ın ev sahipliğinde ilk kez düzenleniyor. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının iş birliği ile düzenlenen programla Türkiye’den 24 teknoloji girişimi katılımsağlıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle yürütülen Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında gerçekleşen katılımla Web Summit Katar’da girişimlerin ürün ve teknolojilerini sergiledikleri Türkiye Adası kuruldu. Program ile ayrıca Türkiye’den 25 farklı girişimcilik ekosistemi paydaşı temsilcisi heyet de Web Summit’e katılım sağlıyor.

Girişimler 3 gün boyunca ürünlerini global sahnede tanıtma imkanı bulurken, düzenlenen yarışmalar, yatırımcı görüşmeleri, mentorluk buluşmaları ve panellerle işlerini büyümek için değerli fırsatlar elde ediyor. Başkent Doha’da düzenlenen etkinlik ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi görüyor ve biletler tükendi. Web Summit Katar’a özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarını hedefleyen Türk girişimlerden de yoğun bir ilgi var. Etkinliğe ülkemizden yaklaşık yüz firma katılıyor.

Türkiye adasında yer alan girişimler arasında lojistik, eğitim, sağlık, tarım, finans teknolojileri,dijital pazarlama, yapay zeka destekli içerik üretimi gibi farklı alanlarda yenilikçi çözümler sunan girişimler bulunuyor.

Girişimler,implant olarak kullanılan gelişmiş biyomateryal,tohum yetiştirme süreçlerine dijital çözümler sunan yazılım, esnek güneş panelleri, cilt üzerinden veri toplayan akıllı tekstil, güneş enerjisi ile çalışan mikro mobilite araçları ve tekstil atıklarını yönetimine yönelik dijital platform gibi yenilikçi ürünlerini sergiliyor.

Web Summit dünyanın başka yerlerinde uzun zamandır teknoloji ve girişimcilik temalı benzer etkinlikleri düzenliyor. Yatırımcılar, potansiyel müşteriler ve diğer girişimcilerle iş birliği ağı kurma imkanı ve girişimler için ürünlerini etkili bir şekilde global alana sunma şansı sunan etkinlik, alanında dünyanın en iyilerinden.

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamındabaşvurular arasından seçilen firmalar Kasım 2023’te Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji konferansı Web Summit’e, 30 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirilen Slush etkinliğine ve geçtiğimiz ay Las Vegas’ta düzenlenen CES (Consumer Electronic Show)’e katılım sağlamıştı. Web Summit Katar etkinliği ise 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında sürecek.