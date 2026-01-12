BAÜN Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, her yıl artan hizmet kalitesi ve kapasitesiyle yalnızca hayvan sağlığına değil, bölge hayvancılığına ve veteriner hekimliği eğitimine de değer katmayı sürdürüyor. Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi 2025 yılında toplam 2996 hasta hayvana, 4 bin 559 adet muayene, teşhis ve tedavi ile sağlık hizmeti sunarak bölge hayvancılığına önemli katkılar sağladı. Bu sonuçlarla 2024 yılında bin 993 olan hasta hayvan sayısını 2025 yılında 2 bin 996'ya çıkararak hasta sayısında yaklaşık yüzde 50'lik bir artış sağlandı.

BAÜN Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, başta kedi ve köpek olmak üzere, çiftlik, egzotik ve yaban hayvanına tedavi imkânı sunuyor. Hayvan Hastanesinde; çeşitli hastalıklara karşı uygulanan etkili tedavi protokolleri sayesinde birçok hayvan sağlığına kavuştu. Ayrıca aşılama ve koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamında paraziter ve zoonoz hastalıklarla mücadele de kararlılıkla sürdürülüyor.

2025 yılında, aylık ortalama 250 hastaya kapılarını açan Hayvan Hastanesi'ne başvuruda bulunan hasta sayısı her geçen yıl artarken, 2025 yılında bin 284 kedi, bin 196 köpek, 221 sığır, 165 koyun-keçi, 93 egzotik kuş, tavşan, hamster hayvanları, 27 at ve 10 yabani sincap, rakun, şahin gibi yabani hayvana müdahale edildi.

Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi alanında uzman akademik kadrosu sayesinde Balıkesir çevresi ile sınırlı kalmayıp; ülkemizin farklı bölgelerinden gelen hastalara da hizmet vermeyi sürdürdü. Hasta sahiplerinin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan uzman ekipler, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak etkili çözümler sunuyor.

Hastanede verilen hizmetler arasında; muayene, teşhis, tedavi, tıbbi görüntüleme, cerrahi prosedürler, suni tohumlama, genetik analiz, nekropsi, bakteriyolojik, virolojik ve parazitolojik analizler, gıda analizi, yem analizi ve kapsamlı laboratuvar tetkikleri bulunuyor.