Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın yanında bulunan Bölge Adliye Mahkemesi’nde silahlı bir saldırı gerçekleşti.

SAVCI HAKİMEYİ VURDU

Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K., İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 23. Ceza Dairesinde (istinaf) görevli Hâkime Aslı Kahraman'ı makam odasında bacağından silahla vurdu. Savcının hâkimenin eski eşi olduğu iddia edilirken, iddiaya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

DURUMU AĞIR

Saldırı sonrası ağır yaralanan hâkim, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan hâkimenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SAVCI GÖZALTINDA

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan savcı M.Ç.K. işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, canlı yayında silahlı saldırının detaylarını şöyle aktardı:

23. Ceza Dairesi’nde görevli hakime Aslı Kahraman, dakikalar önce silahlı saldırıya uğradı. Hakimeyi vuran kişi ise Anadolu Bölge Adliyesi’nde görevli savcı M.Ç.K. oda gözaltına altına alındı. Hakimenin tedavisi devam ediyor. Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki silahlı saldırıya ilişkin savcı ‘Neden gerçekleştirdi?’ sorusu çok önemli. Soruşturma başlatıldı.