Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Fiber uzunluk, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometreye ulaştı" dedi.

"Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi"

Uraloğlu, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,5 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 99,1 milyon olduğunu ifade ederek, "2025 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 80,7 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi " açıklamasında bulundu.

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 80’inin bireysel, yüzde 20’sinin ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılı üçüncü çeyreğinde, 494 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu dönemde yaklaşık 4,9 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını ifade ederek "30 Eylül 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 203 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu'ndan Bursa Müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında Bursa’yı yakından ilgilendiren önemli bir müjde verdi.

Uraloğlu, Bilecik’ten Bursa’ya uzanan hızlı tren hattının bu yıl içinde açılmasının planlandığını belirterek, projenin Bursa’nın ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Bursa’nın hızlı trenle ana demir yolu ağına bağlanmasının hem yolcu taşımacılığında hem de ekonomik hareketlilikte önemli bir ivme oluşturacağını vurgulayan Uraloğlu, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Bakanlık olarak kara yolu, demir yolu ve hava yolu yatırımlarının eş zamanlı devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Bursa’nın da bu yatırımlardan payını almaya devam edeceğini dile getirdi.