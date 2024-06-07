Bilecik’te alkollü şahıs kendi kendini ele vererek uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aşırı alkol alımı tespitiyle getirilen şahıs, kendi kendini ele vererek uyuşturucu madde kullandığını beyan etti.

Polis ekipleri şahsın beyanı üzerine gerçekleştirdiği aramada; 29,36 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirdi. Alkollü şahıs hakkında; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.