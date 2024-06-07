Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024 kapsamında BUÜ öğrencilerinin kurduğu yarışma takımlarına iş dünyasından destekler gelmeye devam ediyor.

BUÜ Yönetiminin TEKNOFEST’e hazırlanan gençler için oluşturduğu mentörlük ve sponsorluk ağı genişliyor. Proje altyapı çalışmalarında son iyileştirmelerini yapan gençlere bir destek de sektörünün öncü firmalarından Akka Kalıp firmasından geldi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. Zekeriyya Arı ile akademik ve idari personelden oluşan üniversite heyeti, firmayı ziyaret ederek hazırlanan işbirliği protokolüne imza attı.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaparak; “Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu noktada nitelikli projelere ihtiyaç duyuyoruz. İş dünyası ile ikili ilişkileri geliştirmek ve birlikte çalışmanın bizi nitelikli çıktılara ulaştıracağına inanıyoruz. Öğrenci projelerinin de bizlere katkı sağlayacağını biliyoruz. Gençlerin çalışmalarına maddi ve mentörlük desteği sağlayan firmalarımıza bu anlamda müteşekkiriz. Akka Kalıp firması yöneticilerine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, protokolümüzün yeni işbirliklerine vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Akka Kalıp Enjeksiyon Plastik Müh. San. ve Tic. LTD. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı da kalkınmanın temelini oluşturan ekonomik gelişmenin özünün gençlerin çalışma enerjisinde olduğuna işaret etti. İş dünyası temsilcileri olarak Bursa Uludağ Üniversitesi’ne ve öğrencilerine her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirten Nazan Akıncı; “Gençlerin TEKNOFEST hazırlık süreçlerini gördük. Üniversite yönetiminin desteğini ve ilgisini de biliyorduk. Firma olarak gerek üniversitemize gerekse de gençlere elimizden geldiğince destek vermek istedik. Hayallerinin peşinden koşan gençlerin başarılarına bir nebze katkı sunabilirsek, kendimizi mutlu hissederiz. Ortak çalışma kültürümüzün gelişerek devam etmesini arzu ediyoruz. Bu işbirliğinin sağlanmasına vesile olan ve firmamıza gelerek çalışmalarımıza ilgi gösteren üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Firma yöneticileri daha sonra BUÜ heyetine fabrikalarını gezdirerek yürütülen faaliyetler ve hedeflere yönelik bilgi paylaşımında bulundu.