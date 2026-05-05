Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından eğitim programı düzenlendi. Yeşil Cami Kur'an Kursu'nda eğitim gören kursiyerlere 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele' (TBM) programı kapsamında 'Kumar Bağımlılığı' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konularında bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara bağımlılık türleri, risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verilirken, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması hedeflendi.