Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevine atama yapıldı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevine Uzm. Dr. Ramazan Aslan atandı. Başhekim Yardımcılığına atanan Uzm. Dr. Ramazan Aslan yeni görevine başladı. Yeni görevlendirmenin sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, 'Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Uzm. Dr. Ramazan Aslan'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Hastanemizde hasta odaklı hizmet anlayışını güçlendirmek için yönetim kadromuzla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.
Kaynak: İHA