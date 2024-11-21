Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik’te evsel atık ve entegre katı atık toplama hizmetlerini yürüten Biosun firmasında çalışan personelle bir araya geldi.BİLECİK (İGFA) - Firmanın tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, sahada çalışan personelin yaşadığı zorluklar ve çalışma programları ele alındı. Başkan Tekin, çalışanların taleplerini ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı bir değerlendirme yaptı. Toplantı sırasında çalışanların emeklerini takdir eden Tekin, sürecin daha verimli hale getirilmesi adına önemli adımlar atılacağının sinyalini verdi.

Başkan Zekiye Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bilecik ve tüm ilçelerimizde halkımızın evsel atık çöp sorunu yaşamamaları için gayretle ve itina ile çalışmaya devam ediyoruz. BİOSUN tesisinde incelemelerde bulunduk. Tesiste ve sahada çalışan emekçi kardeşlerimizin istek ve taleplerini dinledik ve genel bir durum değerlendirmesi yaptık. Eksiklerin giderilmesi için canla başla Bilecik halkının hak ettiği konuma getirmek için çalışıyoruz Bu amaç doğrultusunda duyarlılık gösteren tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Öncelikle çevre dostu Belediyeler anlayışı ile geri dönüşümden kazanımlar sağlayarak, birlik üyesi Belediyelerimizin çevreye ve insanlığa yararlı ,üreten belediyeler olması için gayret gösteriyoruz. Bu önemli hizmeti yürüten çalışanlarımızın Belediyeler Birliği olarak her zaman yanındayız. Evsel atık ve entegre katı atık tesisinin verimli hale getirilmesi adına gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı Biosun A.Ş yönetimine ve saha personelimize teşekkür ediyorum. Bilecik ve ilçelerimiz için durmak yok hizmete devam ” dedi.

Toplantı, çalışanların teşekkürlerini iletmesi ve çözüm odaklı işbirliğinin devam edeceği vurgusuyla sona ererken, Biosun A.Ş’ in Bilecik’teki Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Türkiye’de ilk yapılan en üstün nitelikte, dünyanın en entegre tesisi olma özelliğini sürdürüyor.