Bilecik’te öğleden sonra başlayan yağış kısa sürerken ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Söğüt’te ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Bilecik’in Söğüt ilçesi ve köylerinde aniden bastıran şiddetli yağış yerini doluya bırakınca vatandaşla neye uğradığını şaşırdı. Yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görülürken Söğüt Kapalı Pazar Yeri’nin çatısına düşen dolunun çıkardığı ses, yağışın şiddetini gözler önüne serdi. İlçeye bağlı Çaltı ve Yakacık’ta şiddetli dolu yağışı etkili olurken bazı seralarda hasar oluştu.