Hızlı teslimat sektörünün önde gelen markalarından Vigo ile restoran ve işletmeler için gelişmiş yönetim teknolojileri sunan Paketmaster, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, Vigo'nun kurye ağı ve operasyonel kabiliyetleri, Paketmaster'ın restoran yönetim teknolojisiyle entegre edilerek işletmelere uçtan uca bir çözüm sunuluyor.

Türkiye genelinde binlerce işletmeye hizmet veren Vigo, 'Sabit Kurye' modeliyle restoranların en kritik operasyonel ihtiyaçlarından biri olan kurye yönetimini güvence altına aldığını duyururken; Paketmaster'ın çoklu platform yönetimi sağlayan teknolojisi sayesinde dijital sipariş süreçleri merkezi, hızlı ve hatasız bir yapıya kavuşuyor.

Entegre teknoloji ile operasyonel mükemmellik

Vigo ve Paketmaster iş birliği sayesinde işletmeler, farklı online yemek platformlarından gelen siparişleri tek bir panel üzerinden yönetebiliyor. Paketmaster'ın altyapısı ile siparişler anlık olarak sistemde toplanırken, Vigo'nun akıllı eşleştirme teknolojisi sayesinde bu siparişler en uygun kuryeye otomatik olarak atanıyor.

Bu entegre yapı sayesinde işletmeler; operasyonel süreçlerini tek merkezden yönetebiliyor, sipariş ve teslimat süreçlerinde hız ve doğruluk elde ediyor, insan hatasını minimize ederek verimliliklerini artırıyor ve yoğun saatlerde dahi kesintisiz hizmet sunabiliyor.

İş birliği kapsamında, Paketmaster'ın normalde ücretli olarak sunulan Premium paketi, Vigo iş ortaklarına ücretsiz olarak sağlanıyor. Bu sayede işletmeler; sınırsız çoklu pazaryeri entegrasyonu, geniş kullanıcı erişimi, gelişmiş raporlama, yapay zeka desteği, stok ve menü yönetimi gibi kapsamlı özelliklere ek bir maliyet yükü olmadan erişebiliyor. Paketmaster hakkında detaylı bilgiye paketmaster.com web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Dijital taraftaki bu yapı, Vigo'nun sahadaki operasyonel desteği ile tamamlanıyor. 'Sabit Kurye' modeli sayesinde işletmeler, kurye bulma ve yönetme süreçleriyle vakit kaybetmeden doğrudan işlerine odaklanabiliyor.

Vigo, sunduğu başlıca imkanları ise şöyle açıkladı: 'Her zaman kurye garantisi: Yoğunluk, hastalık veya beklenmedik durumlarda dahi operasyon kesintiye uğramıyor. Öngörülebilir maliyet yapısı: Değişken ve yüksek komisyon oranları yerine daha şeffaf ve sürdürülebilir fiyatlama. Hızlı entegrasyon: İşletmelerin mevcut sistemlerine kısa sürede uyum. Operasyonel yükün azalması: Kurye yönetimi, rota planlama ve atama süreçlerinin tamamen Vigo tarafından üstlenilmesi.'

Bu yapı sayesinde işletmelerin, hem maliyetlerini optimize ediyor hem de müşteri memnuniyetini artıran hızlı ve güvenilir teslimat deneyimi sunabildiği belirtildi.