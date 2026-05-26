Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çocuklara yönelik yangın eğitimi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) çocukların ve personelin olası yangın durumlarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi. Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük İtfaiye Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen programda yangın eğitimi verilerek tatbikat yapıldı. Eğitim kapsamında yangın anında yapılması gerekenler, tahliye yöntemleri ve temel güvenlik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Eğitim ve tatbikat sürecinde çocuklarımızın ve personelimizin yangın anında doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri sağlanmıştır' dedi.