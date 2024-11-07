Bilecik’te kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde akşam saatlerinde ormanlık alanda E.Ö.’nün kullandığı 11 AB 064 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.