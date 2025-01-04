Ziyarette Kaymakam Kılıç, Orman İşletme Şefleri Ersegün Alper, Celal Karaismail, Abdullah Baylan ve Semanur Öven’den çalışmaları ve ilçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.Kılıç, "Orman İşletme Şeflikleri, doğal zenginliklerimizi koruma, geliştirme ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma konusunda kritik bir rol üstlenmektedir. Ağaçlandırma çalışmaları, orman yangınlarıyla mücadele, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesi ve ekosistemin korunması gibi birçok alanda hizmet sunarak hem doğayı hem de yerel ekonomiyi desteklemektedir” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Kılıç, “Geleceğimiz için ormanlarımızı yaşatmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak adına Orman İşletme Şefliklerinin özverili çalışmaları devam ediyor, bu çerçevede her zaman desteklerimizi sağlayacağız, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.