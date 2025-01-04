Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Derince-Körfez D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Projesi, 25 Aralık 2024 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından tanıtılmıştı. Trafiği rahatlatan, ulaşıma konfor getiren yol vatandaşın hizmetine sunuldu. Kavşağın bulunduğu bölgedeki trafiği oldukça rahatlatan proje, bölgede yaşayan vatandaşların ve muhtarların takdirini kazandı. Projenin bölgedeki trafiğin rahatlamasında çok büyük faydası olduğunu vurgulayan Körfez Kuzey Mahallesi Muhtarı Gülten Tülay, “Yukarıdaki yerleşim alanlarında sıkıntı yaşıyorduk. Bu proje bizim için çok güzel oldu. Trafiği rahatlattı. Projeden önce vatandaşların trafiğin düzene sokulması ile ilgili talepleri vardı. Okul çıkış saatlerinde aşırı derecede trafik oluşuyordu. Abdülhamit Han Caddesi için çok büyük bir rahatlama oldu" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımını gerçekleştirdiği Kaşkaldere-95 Evler D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapım İşi projesinde 326 metrelik yeni menfez ve D-100 Karayolu’na paralel (İstanbul-İzmit istikametinde) 40 metre uzunluğunda 8,5 metre genişliğinde ilave köprü inşa edildi. Ayrıca 396 adet fore kazık 6 bin 100 metre derinliğe çakıldı. Fore kazığın yanı sıra zeminin sağlamlaştırılması için bin 530 adet DSM kullanıldı. Böylece 13 metre derinliğe kadar kolonlar oluşturulmuş oldu. Proje kapsamında D-100 altıdaki kavşak yeniden düzenlendi ve kavşaktan Yenikent’e uzanan 2x2 şeklinde cadde inşa edildi.