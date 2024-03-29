Bilecik’te çift sıra parklanmalar ve yaya geçitleri üzerine park edilen araçlar hem diğer sürücüleri hem de yayaları çileden çıkarıyor.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde 06 CTG 255 plakalı duyarsız araç sürücüsü aracın yol kenarında ’Cep’ tabir edilen yere nizami bir park yapmak yerine gelişi güzel park etmesi yayaları çileden çıkardı. Aracın ön kısmı kaldırıma çıkacak şekilde park eden sürücüye yayalar tepki gösterirken, yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapmasını istedi.