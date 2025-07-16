Bilecik’te düzensiz göçle mücadele kapsamında geniş çaplı denetim yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla kapsamlı ’Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi. ’Kaçak Göç Risktir, Denetim Güvencedir’ anlayışıyla yürütülen uygulama, kent genelinde 18 farklı noktada eş zamanlı olarak icra edildi. Toplamda 21 ekip ve 84 personelin görev aldığı denetimlerde, 594 şahıs ve 401 araç sorgulandı. Ayrıca 9 işyeri, 6 terminal ve 6 metruk bina da detaylı şekilde kontrol edildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, toplum güvenliği ve insan hayatının korunması adına bu tür denetimlerin sıklıkla yapılacağı vurgulandı.