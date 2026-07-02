Gazeteci Tolga Özbek’in haberine göre Bursa Yenişehir Havalimanı merkezli olarak Pilot Vedat Sarıkaya tarafından hayata geçirilen HVS Havacılık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinden hava taksi ruhsatını resmen aldı.

Uzun senelerdir havacılık sektörünün çeşitli kademelerinde faaliyet yürüten Sarıkaya'nın kurduğu şirket, SHGM tarafından TR AT 108 numarasıyla tescil edilen hava taksi işletme ruhsatının sahibi oldu.Genel müdürlük görevini Alper Kıvanç'ın üstlendiği firma, Bursa Yenişehir'e konuşlandırdığı iki adet Gulfstream GIV tipi uçakla faaliyetlerine başladı. Filoda yer alan ve 14 koltuk kapasitesine sahip olan bu uçakların uçuş menzili 7 bin 700 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Şirket, iş dünyasına yönelik olarak helikopterle taşımacılık hizmeti de sunuyor. Airbus Helicopters tarafından üretilen H130 model helikopterle yürütülen bu operasyonlarda, pilot dahil 6 koltuk kapasitesi ve 590 kilometrelik bir menzil imkânı sağlanıyor.

Filo hacmini genişletmeyi hedefleyen HVS Havacılık, Piaggio tasarımı olan iki adet P180 tipi turboprop motorlu uçak için sipariş adımı attı. Kısa ve orta mesafeli uçuş planlamalarında bu uçaklardan yararlanacaklarını ifade eden HVS Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Sarıkaya, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Baykar tarafından Piaggio’nun satın alınması çok önemli. Verdiğimiz siparişin ardından teslimat 2,5 yıl içinde tamamlanacak. P180 Avanti, performans, koltuk başı maliyet açısından çok iyi bir uçak.”Yalnızca tek bir pilotla da uçurulma kabiliyetine sahip olan P180 Avanti'nin yolcu kapasitesi 9 koltuğa kadar esnetilebiliyor. İçerisinde ayakta durulabilecek yükseklikte bir kabin alanı barındıran uçakta, her biri 850 shp gücünde çalışan iki adet turboprop Pratt & Whitney Canada PT6A-66B tipi motor yer alıyor.