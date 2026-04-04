Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek isteyen işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesinde yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek isteyen işçi elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.