Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Osmaneli ilçesi genelinde Kadın Acil Destek Sistemi (KADES) ve Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması (UYUMA) uygulamaları, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirdi. Etkinlik kapsamında özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirme materyalleri dağıtılırken, vatandaşlara uygulamaların kullanımı ve güvenlik tedbirleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, çalışmalar sırasında vatandaşların sorularını yanıtlayarak uygulamaların işleyişini anlattı ve bilinçli davranışların toplum güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 'Birlikte daha bilinçli, daha güvenli bir toplum için çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.