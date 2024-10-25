Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı koruma ekipleri seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi.

Bilecik ve ilçelerinde Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı koruma ekipleri tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı düzenlenen denetimde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi. Ekipleri ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması konusunda, orman suçu ve suçla mücadele de etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini artırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla, önleme araması yapıldı.

Ayrıca ekiplerce yapılan yol kontrol uygulamalarında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ve diğer şüpheli araçlarda önleme araması kontrolü gerçekleştirildi.