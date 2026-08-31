Motorinde daha önce sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yeniden devreye alınmasıyla birlikte pompa fiyatlarında artış yaşanacak. İlk düzenlemenin litre fiyatına 3,60 lira olarak yansıması bekleniyor.

Motorine 3,60 liralık artış

1 Eylül 2026’dan itibaren motorinin litre fiyatına 3 lira ÖTV ile birlikte 60 kuruş KDV eklenecek. Böylece motorinin pompa satış fiyatı litre başına toplam 3,60 lira artacak.

Litre fiyatı 80 lirayı aşacak

Zam sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul’da 81,08 liraya, Ankara’da 82,20 liraya ve İzmir’de 82,47 liraya çıkması bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatların 83,93 liraya kadar yükselmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 50 litre yakıt kapasitesine sahip bir otomobilin deposunu tamamen doldurmanın maliyeti, yeni fiyatlarla birlikte 180 lira daha fazla olacak.

Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların yakıt depoları 1.500 litreye kadar çıkabiliyor. Litre başına uygulanacak 3,60 liralık artış, 1.500 litrelik bir deponun tamamen doldurulmasında 5 bin 400 liralık ek maliyet oluşturacak.