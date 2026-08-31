Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Kale Mahallesi yakınlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 16 P 0943 plakalı otomobil sürücüsü Turan Reşber, yakıtı bitince aracını sağ şeride yanaştırdı.

İddiaya göre, güvenlik önlemi almadan aracına yakıt doldururken, Halit T. yönetimindeki 16 BGR 322 plakalı kamyonet Reşber'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Turan Reşber, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini yaptı.

Ağır yaralanan Turan Reşber, yapılan ilk müdahalenin sonrasında Kestel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Reşber, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kaza ile alakalı inceleme başlatıldı.