ABD’li bir yetkilinin Axios’a verdiği bilgiye göre, İran’a ait iki fırlatma sisteminin Hürmüz Boğazı’na deniz mayını taşımak amacıyla kullanılabilecek roketleri konuşlandırmaya hazırlandığı tespit edildi. Bunun üzerine ABD güçleri söz konusu sistemleri hedef alan bir operasyon düzenledi.

Saldırıda, patlayıcı maddelerin Hürmüz Boğazı’na taşınmasında kullanılabileceği değerlendirilen iki fırlatıcı sisteminin vurulduğu belirtildi.

Dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, Lark Adası ile Umman’a bağlı Büyük Koin Adası arasında yaklaşık 39 kilometreye kadar daralıyor.

Lark Adası’nda patlama sesi

İran’ın Fars Haber Ajansı, saldırının ardından Lark Adası’nda patlama sesi duyulduğunu aktardı. İlk açıklamalarda patlamanın tam olarak nerede meydana geldiği ve nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Operasyonun ardından saldırının bilançosuna ilişkin resmi bilgiler de bir süre açıklanmadı. ABD ve İran yönetimlerinden olayla ilgili ilk aşamada resmi açıklama gelmedi.

İran’ın Tesnim Haber Ajansı ise gayri resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Devrim Muhafızları saldırıyı doğruladı

İran Devrim Muhafızları daha sonra yaptığı açıklamayla ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndaki Lark Adası’na saldırı düzenlediğini doğruladı.

Açıklamada saldırı sonucunda ölü ve yaralıların bulunduğu belirtilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin kesin bir rakam paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Hürmüz Boğazı’ndaki tüm deniz mayınlarının temizlendiğini açıklayarak, bölgeye yeniden mayın yerleştirilmesine karşı “sıfır tolerans politikası” uygulanacağı uyarısında bulundu.

Trump, Washington’ın Hürmüz Boğazı’nı yüksek hassasiyetle takip etmek amacıyla “Uzay Kuvvetleri” teknolojisinden yararlandığını da ifade etti.

İranlı yetkililer ise stratejik öneme sahip su yolundaki mayınların konumlarını “İran’dan başka kimsenin bilmediğini” öne sürdü.