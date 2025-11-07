Bilecik’te Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu’nda hayata geçirilen proje ile Genç Gönüllüler Kütüphanesi açıldı.

Bilecik’te, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2. Dönemi kapsamında faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Topluluğu tarafından Genç Gönüllüler Kütüphanesi ve Minikler Akademisi açıldı. Açılış etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, "Merkezim her yerde" projesi kapsamında da öğrencilerle keyifli ve verimli vakit geçirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Projeler gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağlıyor. Kütüphane ve akademinin öğrencilerimizin eğitim hayatına değer katacağına inanıyorum. Proje ile öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarının desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefliyoruz" dedi.