Söğüt'te köy muhtarları, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile bir araya geldi. Söğüt'e bağlı köy muhtarları, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, köylere yönelik talep ve ihtiyaçlar ele alınırken, yapılması planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe genelinde hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, iş birliği vurgusu öne çıktı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, 'Nazik ziyaretleri için köy muhtarlarımıza teşekkür ediyor, birlikte ilçemiz ve köylerimiz için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.