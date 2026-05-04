Bilecik İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi Kadın Kolları iş birliğinde, 'İki İnsan Bir Hayat: Aile' temalı 'Hayır Çarşısı' açıldı.

Bilecik'te evlilik hazırlığında olan gençlere destek sağlamak amacıyla düzenlenen 'Hayır Çarşısı' vatandaşların ziyaretine açıldı. 'İki İnsan Bir Hayat: Aile' temasıyla gerçekleştirilen programın açılış duası, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından yapıldı. Yediler Camii Avlusunda kurulan hayır çarşısında, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda ürünleri, el emeği çalışmalar ve çeşitli hediyelik eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Devam eden etkinlikte elde edilecek gelirlerin, evlilik yolunda ilk adımı atacak gençlere destek amacıyla kullanılacağı belirtildi. Yoğun ilgi gören 'Hayır Çarşısı', vatandaşların katkılarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'Aile yapısının güçlendirilmesi ve gençlerimizin evlilik sürecinde desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, elde edilecek gelirlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.