Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı 5 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yenice ilçesi Çal köyü Camiinde öğle namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Köy hayrına katılan 5 bin kişiye kapalı düğün salonunda tas kebap, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Köy hayrına Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Köy hayrı için imece usulü ile 30 tava tas kebabı hazırladıklarını belirten Çal Köyü Muhtarı Serkan Yaman, 'Hayrımıza uzaktan ve yakından katılan herkese teşekkür ederim' dedi.