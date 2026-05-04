CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, saha çalışması kapsamında mobilya mağazalarını gezerek esnaf ve sanayicilerle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, “Bugün İnegöl’ün kalbi olan Mobilya AVM’deki sanayicilerimizi ziyaret ettik. Yakın zamanda düzenlenen mobilya fuarlarının ardından esnaflarımızla hem hal hatır sorduk hem de ticaret, ihracat ve perakende sektöründeki genel duruma dair görüşlerini aldık” dedi.

CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, ihracatta yaşanan tıkanıklıkların ve iç piyasada alım gücünün düşmesinin esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, “Sanayicimize acil kredi desteği verilmesi şarttır. Asgari ücretlinin maaşları enflasyon karşısında eriyor. Bu koşullarda ticaretin canlanması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İran’daki savaşın etkilerine de değinen İlçe Başkanı, sorunların yalnızca dış gelişmelere bağlanamayacağını vurguladı: “İnegöl’de üretilen kaliteli ürünlere rağmen ihracatçıların bölgeye uğramaması ve fuarların yeterince verimli geçmemesi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

CHP’nin saha çalışmaları, esnaf ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerileri geliştirmek amacıyla tüm yurtta devam edecek.