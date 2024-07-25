Bilecik’te doğuştan böbrek rahatsızlığı olan hasta, kentte ilk defa yapılan bir ameliyatla sağlığına kavuşturarak taburcu oldu.

Böbrekteki idrarın mesaneye ulaşamadığı durumlarda görülen bir rahatsızlığı bulunan 27 yaşında hasta Ozan Yiğit, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu. Hasta, Üroloji Kliniği uzmanlarının, dismembered pyeloplasti, üreteroüreterostomi ve üreterolizis yöntemlerini uyguladığı ameliyat sonrası 4 günde sağlığına kavuştu.

Hastayı ziyaret eden üroloji ekibi Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Op. Dr. Mahmut Koç, bu yöntemle bir çok hastanın sağlığa kavuşacağını söylediler. Ameliyat hakkında bilgi veren doktorlar, "Böbrekte üretilen idrarı idrar kesesine taşıyan idrar kanalına üreter denir. Üreter sağ ve sol böbrekten çıkarak idrar kesesine kadar devam eder ve trigon denilen bölgede mesaneye açılır. Üreteropelvik darlık ise böbrekteki idrarın mesaneye ulaşamadığı durumlarda görülen bir rahatsızlıktır. İdrar, böbrek toplayıcı sistemi ile üreterin birleştiği noktada görülen darlık veya tıkanıklık nedeniyle, kanaldan geçerek mesaneye ulaşamaz ve böbrek zamanla işlevini yitirir. Üreter darlığı da üreteropelvik bileşke darlığı gibi idrar akışını engelleyerek böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Darlık aynı zamanda böbrek taşı oluşma riskini de artırır. Endoskopik ameliyatların başarısız olduğu durumlarda laparoskopik veya açık ameliyatlarla bu darlıklar düzeltilir" dediler.

Bilecik’te ilk defa başarı ile uygulanan operasyon teknikleri ile tek seansta sağlığına kavuşan hasta Ozan Yiğit ise doktorlara teşekkür etti.