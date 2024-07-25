Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "UKOME alt komisyonunda paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti. Yönetmelik geliyor. Biz yine de çıkana kadar her UKOME’de buradayız demiştik ve buradayız" dedi.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. UKOME toplantısının öncesinde açıklamalarda bulunan Öktem, "180 bin sürücümüz ve 5 milyon yolcumuz UKOME’deyiz. UKOME alt komisyonunda bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti. Yönetmelik geliyor ama biz yine de çıkana kadar her UKOME’de buradayız demiştik ve buradayız. Biz taksiciler gibi yakıp yıkan değiliz. Onlar, arkanızdaki camları kırmıştı" dedi.

180 bin sürücüyü temsilen 180 jant ile modern sanat enstalasyonu oluşturduklarını söyleyen Öktem, "Bugün burada 4 bin kişiyiz. Bu yönetmelik çıkmazsa 14 bin, 24 bin, 34 bin, 44 bin kişiyle devam edeceğiz. Bu dava, bu iş çözülene kadar sürecek. Biz bu işin sonuna kadar arkasındayız. Taksi lobisi bizi adliye adliye koşturmasın. Hiçbir şey elde edemez. 180 bin sürücümüz bu davadan dönmez" ifadelerini kullandı.