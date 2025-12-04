Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük’te faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarlarda elektronik sigara ve likiti, cinsel sağlık ürünü ile sigara mentol tüpleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.