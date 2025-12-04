Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Şota Arveladze yönetimindeki Paşa, Trendyol Süper Lig’de 14 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 14. sırada bulunuyor.