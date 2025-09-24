Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara karşı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek, uyuşturucu madde ve makaron ele geçirildi. Yapılan aramalar sonrası gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Suçun izini süren polis ekiplerimiz halkın huzur ve güvenliği için aralıksız çalışıyor" dedi.