Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Erikli-Camiliyayla mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Erikli ile Camiliyayla arasında yola 3 ağacın devrildiği ve bu nedenle güzergâhın trafiğe kapandığı öğrenildi. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için Bilecik İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile koordinasyon sağlanarak çalışma başlatıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede olumsuzluklara karşı çalışmaların takip edildiği bildirildi.