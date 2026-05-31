Bilecik'in Pazaryeri İnhisar ve Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık'ın katılımıyla, '17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' programı kapsamında yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda program kapsamındaki destekler, başvuru süreçleri ve yatırımcılara sunulan imkanlar hakkında bilgi verildi. İlçede yürütülebilecek projeler ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırım fırsatları ele alındı.

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, programın üreticilere ve yatırımcılara önemli katkılar sunduğunu ifade etti.