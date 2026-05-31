İlçede yaşayan vatandaşlar bu tablonun yeni olmadığını aylardır süren bu görüntüye rağmen ne bir bakım çalışması yapıldığını ne de kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama geldiğini, ilçenin vitrini sayılan noktadaki bu ayıbın, adeta görmezden gelindiğini dile getirdi.

İlçenin içler acısı haline olan öfkelerini 'İlçenin merkezindeki köprü bu haldeyse, arka mahalleleri düşünmek bile istemiyoruz' diyerek dile getiren vatandaşlar, köprüdeki yazıların paramparça halde bırakılmasının sadece estetik bir sorun olmadığını; aynı zamanda ilgisizliğin, denetimsizliğin ve vurdumduymazlığın açık göstergesi olduğunu belirtti. İlçe sakinleri başta Mustafakemalpaşa Belediyesi olmak üzere ilgili kurumların sessizliği artık tepki değil, öfke topladığı belirtilerek sadece hizmet değil, yaşadıkları ilçeye değer verilmesini istediklerini aktardı.