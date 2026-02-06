Geçtiğimiz günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2026 yılı Ramazan ayı boyunca uygulanacak pide fiyatlarını Türkiye genelinde kilogram fiyatı azami 100 lira olarak uygulanacağı açıklamıştı. Belirlenen azami kilogram fiyatı doğrultusunda, Türkiye'nin en büyük iki metropolü olan Ankara ve İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Her iki ilde de 250 gram ağırlığındaki Ramazan pidesi, 25 liradan tüketiciye sunulacak.

İnegöl’de de Fırıncılar Kooperatifi yönetim kurulu yaptığı toplantı sonrasında ramazan pidesi fiyatı tekliflerini İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına sundu. Komisyondan geçen teklifle ilgili İnegöl Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Yavuzyiğit, İnegöl’de tek tip olarak satılacak olan 400 gram sade pidenin 40 liradan satışa sunulacağını belirtti.

Yavuzyiğit, ayrıca diğer pide çeşitlerinin fiyatlarının ise önümüzdeki hafta belirleneceğini ve daha sonra kamuoyuna açıklanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ