Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sosyoekonomik seviye sınıflandırması verilerini yayımladı. Eğitimden yaşam standartlarına kadar pek çok kriter baz alınarak oluşturulan tabloda Bursa'nın ortalama skoru 137 olarak belirlendi.
REFAHIN ZİRVESİNDE ÇANKAYA, KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ
Genel sıralamada Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçesi Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya'yı İstanbul'un köklü ilçeleri Kadıköy ve Beşiktaş izledi. Bu ilçeler, hane halkı olanakları, eğitim düzeyi ve yaşam standartları açısından listenin en üst basamağında yer aldı. Metropollerdeki bu yüksek skora rağmen, ülke genelinde "yüksek refah" grubuna giren hane oranının oldukça sınırlı kalması dikkat çekti.
EN FAKİR İLÇELER DE BELLİ OLDU
Araştırmada sosyoekonomik seviye puanı en düşük ilçe ise Giresun'un Çamoluk ilçesi olarak belirlendi. TÜİK analizine göre Çamoluk, hane halkı varlığı ve sosyal imkanlar açısından Türkiye'nin en zayıf skoruna sahip bölgesi oldu. Sıralamanın alt basamaklarında yer alan ilçelerin büyük bölümünün nüfusu az, kırsal yapısı baskın ve temel sosyal imkanlara erişimi sınırlı bölgelerden oluştuğu görüldü. Bu ilçelerde geçim kaynakları, eğitim olanakları ve teknolojik erişimin oldukça kısıtlı olduğu vurgulandı.
SOSYOEKONOMİK SEVİYESİ EN DÜŞÜK İLÇELER
TÜİK verilerine göre sosyoekonomik seviyesi en düşük ilçeler şunlar:
Giresun - Çamoluk
Konya - Derebucak
Sivas - Doğanşar
Kayseri - Felahiye
Sinop - Dikmen
Kastamonu - Pınarbaşı
Çankırı - Bayramören
BURSA'NIN REFAH ORTALAMASI
TÜİK verilerine göre Bursa'da ortalama refah seviyesi 137 olarak belirtildi.
İşte Bursa ilçelerinin refah seviyeleri:
Nilüfer - 166
Mudanya - 138
Osmangazi - 136
Kestel - 133
Gemlik - 131
Yıldırım - 130
İnegöl - 129
Orhangazi - 129
Gürsu - 128
Yenişehir - 121
Karacabey - 120
İznik - 118
Mustafakemalpaşa - 116
Harmancık - 102
Keles - 102
Orhaneli - 102
Büyükorhan - 92