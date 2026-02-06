Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sosyoekonomik seviye sınıflandırması verilerini yayımladı. Eğitimden yaşam standartlarına kadar pek çok kriter baz alınarak oluşturulan tabloda Bursa'nın ortalama skoru 137 olarak belirlendi.

REFAHIN ZİRVESİNDE ÇANKAYA, KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ

Genel sıralamada Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçesi Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya'yı İstanbul'un köklü ilçeleri Kadıköy ve Beşiktaş izledi. Bu ilçeler, hane halkı olanakları, eğitim düzeyi ve yaşam standartları açısından listenin en üst basamağında yer aldı. Metropollerdeki bu yüksek skora rağmen, ülke genelinde "yüksek refah" grubuna giren hane oranının oldukça sınırlı kalması dikkat çekti.

EN FAKİR İLÇELER DE BELLİ OLDU

Araştırmada sosyoekonomik seviye puanı en düşük ilçe ise Giresun'un Çamoluk ilçesi olarak belirlendi. TÜİK analizine göre Çamoluk, hane halkı varlığı ve sosyal imkanlar açısından Türkiye'nin en zayıf skoruna sahip bölgesi oldu. Sıralamanın alt basamaklarında yer alan ilçelerin büyük bölümünün nüfusu az, kırsal yapısı baskın ve temel sosyal imkanlara erişimi sınırlı bölgelerden oluştuğu görüldü. Bu ilçelerde geçim kaynakları, eğitim olanakları ve teknolojik erişimin oldukça kısıtlı olduğu vurgulandı.

SOSYOEKONOMİK SEVİYESİ EN DÜŞÜK İLÇELER

TÜİK verilerine göre sosyoekonomik seviyesi en düşük ilçeler şunlar:

Giresun - Çamoluk

Konya - Derebucak

Sivas - Doğanşar

Kayseri - Felahiye

Sinop - Dikmen

Kastamonu - Pınarbaşı

Çankırı - Bayramören

BURSA'NIN REFAH ORTALAMASI

TÜİK verilerine göre Bursa'da ortalama refah seviyesi 137 olarak belirtildi.

İşte Bursa ilçelerinin refah seviyeleri:

Nilüfer - 166

Mudanya - 138

Osmangazi - 136

Kestel - 133

Gemlik - 131

Yıldırım - 130

İnegöl - 129

Orhangazi - 129

Gürsu - 128

Yenişehir - 121

Karacabey - 120

İznik - 118

Mustafakemalpaşa - 116

Harmancık - 102

Keles - 102

Orhaneli - 102

Büyükorhan - 92