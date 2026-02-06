Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Balıkesir'imize gelişinin Kuvayımilliyeciler için çok büyük bir anlam taşıdığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Ulu Önder'imiz tam 103 yıl önce bugün, Balıkesir'imizi ilk kez ziyaret etti. Ali Hikmet Paşa, Mehmet Vehbi Bolak gibi 50 binden fazla Kuvayımilliyeci, onu burada, büyük bir coşkuyla karşılamıştı. Bizler de anma töreni vesilesiyle bu anlamlı günü ölümsüzleştiriyor, Ata'mıza ve onun değerlerine sonsuz saygımızı sunuyoruz. Hem İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu hem de Balıkesir'imin öz evladı olarak şunu gururla ifade etmek istiyorum: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Balıkesir arasında koparılmaz bağlar vardır. Çünkü Balıkesir'imiz; İzmir'in işgalinin hemen ardından Alaca Mescit'te ve Okuma Yurdu'nda toplanan Kuvayımilliyecilerle Anadolu'daki ilk örgütlü direnişi başlatan şehirdir.

Balıkesir'imiz, Milli Mücadelemizin beş büyük kongresine ev sahipliği yapmıştır. Düşmana karşı ilk kurşun da son kurşun da bu topraklarda atıldı. İşte bu yüzden dün olduğu gibi bugün de, kalbi Kuvayımilliye diye atan her bir Balıkesirli, Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindedir ve onun yolunda ilerlemektedir' diye konuştu.

'Balıkesir, Vatansever ve milliyetsever bir şehirdi'

Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zağnos Paşa Camii'nde verdiği hutbede söylediği 'Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil; millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir' sözünü hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü; 'Milli birlik ve beraberlik ruhu taşıyan bu sözlerin, Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir'imizde söylenmesi bir tesadüf değildir. Çünkü Balıkesir, düşman işgalinin tüm ağır şartları altında milli emellerin ve milli iradenin ortaya konulduğu vatanperver ve milliyetperver bir şehirdir.

Balıkesir'imiz Atatürk'ümüz için değerliydi, bu nedenle Ulu Önder'imiz şehrimizi tam yedi kez ziyaret etti. Ulu Önder'imiz, mücadelenin yalnızca topla, tüfekle sona ermediğini de çok iyi biliyordu. Bu bakımdan onun, Balıkesir'i de kapsayan yurt gezileri; Cumhuriyet'in, halk egemenliğinin ve Anadolu aydınlanmasının bir parçasıydı. Balıkesir'imiz de bu amaçların hayata geçirildiği en önde gelen şehirlerdendir.

Bizler bugün, Ata'mızın o günlerde işaret ettiği Anadolu aydınlanmasının ve Türkiye Cumhuriyet'in neferleriyiz. Bizler Kuvayımilliye'nin devamı olan Balıkesir Takımı'nın birer ferdiyiz. Şehrimizin insanları için, doğası için kaygı duyan; Balıkesir ruhuyla Balıkesir'in güçlenmesi için çalışan ve tabii ki Kuvayımilliyeci olmaktan gurur duyan herkese bu takımda yer vardır. En önemli sorumluluklarımızın başında bu birliği ve beraberliği, büyütmek ve güçlendirmek geliyor. Bugünkü birlikteliğimiz de bunun çok değerli bir ifadesidir. Kuvayımilliye ittifakımızı güçlendiren her bir Kuvayımilliyeciye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kuvayımilliyeci atalarımızı ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Kuvayımilliye ruhu!'