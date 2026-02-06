Gerçekleşen ziyarette Türkiye ile Macaristan arasındaki dostane ilişkiler, yerel yönetimler arası iş birliği ve kültürel etkileşim konuları ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yerel düzeyde geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mevlüt Öztekin, Başkonsolos Keller'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, Kâğıthane'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkonsolos Laszlo Keller ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Öztekin'e teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA