Ankara’daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bursa temsilcisi, ilk yarıyı 16-11 geride tamamlamasına rağmen ikinci yarıdaki kararlı oyunuyla maçı tersine çevirmeyi başardı.

Rakibine ilk yarıda 5 sayı fark veren Nilüfer Belediyespor, soyunma odasından farklı bir enerjiyle çıktı. İkinci yarıda savunmadaki sıkı markajını sürdüren ve hücumda etkili hale Bursa temsilcisi, bu periyodu 18-11 kazanarak, toplamda 29-27’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, bir sonraki maçına, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda, 14 Şubat günü Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno karşısında çıkacak.