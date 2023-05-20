Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Atölyesinde BEBKA desteği ile gerçekleştirilen ve üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra ilimizde yaşayan lise öğrencilerinin de katıldığı “Kompozit Uygulamaları Temel Eğitimi” başarı ile tamamlandı.BİLECİK (İGFA) - Belge töreni 18 Mayıs Perşembe günü BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikaları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cenk Karakurt, Vali Yardımcısı Akın Ağca ve Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Halis Çelik ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Doğan Gürkan Akyol tarafından verildi.