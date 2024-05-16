8-9 Haziran’da gerçekleşecek 2024 YKS’ye sayılı haftalar kala uzmanlar, adaylara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Seda Kahraman, sınava girecek adayların yaklaşık üç haftalık bir süreleri kaldığını hatırlatarak zaman planlaması yapmalarını tavsiye etti.

İstanbul Atlas Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı İş Geliştirme ve Tanıtım Müdürü Seda Kahraman, üniversite adaylarının geleceklerini belirleyecekleri 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)son hazırlıklar konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bu yıl 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek

2024 YKS başvurularında bu yıl ikinci geç başvurunun açılmasıyla sürecin uzatıldığını ancak başvuru sayısının geçen yıla oranla azaldığını belirten Kahraman, “Geçtiğimiz yıl 3 milyon 527 bin 463 aday başvuruda bulunurken bu yıl yaklaşık 500 bin aday başvuruda bulunmadı. Bu yıl sınava girecek olan aday sayısı 3 milyon 36 bin 945 oldu” dedi.

Bu yıl liseden mezun adayların sayısı fazla

2024 YKS başvurularında lise son sınıfta olan aday sayısının 1 milyon 93 bin 697, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısının ise 1 milyon 184 bin 189 olduğunu belirten Kahraman, “ÖSYM verilerine göre, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 316 bin 260, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli olan aday sayısı 12 bin 652, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kayıt olmayan aday sayısı 58 bin 455, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 293 bin 925, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı da 77 bin 767 olarak görünüyor” açıklaması yaptı.

1 milyon 404 bin aday ilk kez başvurdu

Bu yıl sınava girecek lise son sınıf öğrencilerinin sayısının geçen yıldan daha fazla olduğunu belirten Kahraman, “ÖSYM verileri, bu yıl liseden yeni mezun olacak öğrencilerin geçtiğimiz yıla oranla daha fazla olduğunu göstermekle birlikte, bu durum puan hesaplamalarında zorlayıcı etki oluşturacağından mezuna kalma durumlarını ortaya çıkarabilir. Adayların 1 milyon 404 bin 156’sı sınava ilk kez başvuru yaparken, 798 bin 409 adayın ikinci başvurusu, 442 bin 64 adayın üçüncü başvurusu, 219 bin 390 adayın dördüncü başvurusu, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumdadır” şeklinde konuştu.

Sınav kaygısı ve sınav stresi ortaya çıkabilir

YKS’ye sayılı haftalar kala adaylarda sınav kaygısı ve sınav stresinin baş gösterebileceğini belirten Seda Kahraman, “Aday öğrenciler hazırlıklarını bir yandan sürdürürken bir yandan da tarihin yaklaşmasıyla beraber stres yönetimini kontrol etmekte zorlanabilirler. Sınav kaygısı ve stresin zihinsel, duygusal ve fizyolojik belirtileri olduğu bilinmektedir. Alay edilme korkusu, ailelerin ya da öğretmenlerin öğrencilerden beklenti düzeyi, öğrencinin en mükemmelini yapma zorunluluğunu hissetmesi, programsız çalışmanın getirdiği erteleme güdüsü gibi etkenler kaygı ve strese neden olabilmektedir” dedi.

Sınav kaygısıyla başa çıkmak için bu önerilere kulak verin

Sınava yaklaşık üç hafta süre kaldığını belirten Seda Kahraman, sınav kaygısı ve stresle bilinçli bir şekilde baş etmek için şu tavsiyelerde bulundu:

“Zamanınızı planlayın: Kaygı zaman planlamasında düzensizliklere yol açar, zaman kaybı oluştukça kaygı daha da artar ve çözümsüz bir sorun haline gelir. Sınavın hemen öncesinde bir şeyleri yetiştirme telaşına düşüp kendinizi strese sokmayın. Normal yaşam aktivitelerinizi korumaya çalışın. Günlük zaman planlaması her zaman faydalıdır.”

“Aşırı hareketlilik ya da hareketsizlik ile mücadele etmeye çalışın: Gerginlik ve endişe sizi normal hareket ve düşüncelerinizden uzaklaştırıyorsa, hafif yürüyüşler ve rahatlatıcı egzersizler gibi fiziksel aktivitelerinizi artırabilirsiniz.”

“Doğru nefes alma egzersizleri yapın: Nefes alırken içinize rahatlığın, huzurun, mutluluğun dolduğunu düşünün ve vücudunuzun her köşesine ulaştığını hissedin. Nefes verirken ise stresinizin ve onu oluşturan etkenlerin vücudunuzdan dışarı atıldığını düşünün. Nefes burundan alınmalı ve ağızdan verilmelidir.”

“Yeterli ve dengeli beslenin: Beslenme alışkanlığı önemlidir. Kahvaltıyı es geçmeyin. Yanlış beslenme, hâlsizlik, iştahsızlık, vücut direncinin düşüklüğü gibi sorunlara yol açabilir. Bu da verimli çalışmayı engeller.”

Sınava son bir hafta için öneriler

Sınava bir hafta kala yapılması gerekenlere de değinen Seda Kahraman, “Son bir hafta uyku düzeninize dikkat edin. Erken yatmaya özen gösterin. Yeni bir konu çalışmayın. Almış olduğunuz notların üzerinden geçebilirsiniz. Yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalardan ve yorucu fiziksel aktivitelerden uzak durun. Basit egzersizler yapabilirsiniz. Gerilim ve şiddet içerikli bilgisayar oyunlarından ve filmlerden uzak durun. Sınava gireceğiniz binayı sınav salonunu mutlaka önceden görün ve evinize olan uzaklığını hesaplayın” tavsiyesinde bulundu.

Sınav sırasında bunlara dikkat

Sınav sırasında yapılması gerekenlere de değinen Seda Kahraman, “Sınava başlarken ‘Ben her şeyi biliyorum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım’ diye kendinizi motive edin. Zamanı nasıl kullanacağınıza ve soruları hangi sırayla cevaplayacağınıza karar verin. Soruları ve yönergeleri dikkatlice okuyun. Anlamadığınız bir yer varsa sınavda görevli olan kişiden açıklamasını isteyin. Eğer bir soruyu yapamıyorsanız atlayın ve devam edin. Zaman zaman duruşunuzu değiştirin, bu sizi rahatlatacaktır. Diğer öğrenciler sınavı bitiriyorsa paniğe kapılmayın. Unutmayın, ilk bitirene ödül yok” dedi.

Olumlu noktalara odaklanın

Adayların olumsuz düşüncelerini bir kenara bırakıp olumlu düşünmelerinin kaygılarını azaltmaya yardımcı olabileceğini belirten Seda Kahraman sözlerine şunları ekledi:

“Mutlaka başarmalıyım yerine başarabilirim diyebilirler, böyle düşünmeye gayret edebilirler. Mutlaka, kesinlikle gibi kelimeleri çok sık kullanmamak adayları rahatlatacaktır. Her şeyden önce bilinmesi gereken en önemli nokta, bu sınav başarılı olmak ve hayatta mutlu olmak için tek yol değildir. Sınavlar tek seçenek olmamakla beraber, kişinin hayatta başarıyı yakalayıp mutlu olabildiği başka alanların da olduğunun farkında olması gerekir.”