İstanbul’un sağlık üslerinde depreme hazırlık süreçlerini anlatan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ek olarak yapılan 193 izolatörü bulunan hastanenin açılışına gün sayıldığını söyleyerek, “Çok çok kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak. Bu hastaneler beklenilen İstanbul depreminde sağlık hizmetinin ana omurgasını oluşturacak. İstanbul depremine yıllardır hazırlanıyoruz. Toplumumuz bilsin ki; sağlık sistemimiz herhangi bir depremde işlerliğini devam ettirecektir. Haydarpaşa, Süreyyapaşa, eski dediğimiz hastaneler; Fatih Sultan Mehmet, Bakırköy Ruh ve Sinir gibi hastanelerde yenileme çalışmalarımız var, çok kısa zamanda yenileyeceğiz, dayanıklı hale getireceğiz” dedi.

İstanbul’da sağlık altyapısı yatırımlarla beklenen depreme ve çeşitli afetlere karşı hazır hale getiriliyor. Depreme dayanıklı yapılarıyla hizmete sunulan birçok sağlık üssünün yanında sağlık tesislerinde yerinde dönüşüm çalışmaları da sürdürülüyor. Kentin sağlık ihtiyacını son teknolojilerle uyumlu olarak karşılamak için çalışmalar sürerken, sağlık sisteminde depreme hazırlık süreçlerini İstanbul İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Prof. Dr. Memişoğlu, geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da ziyaret ettiği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ek olarak yanına inşa edilen Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin açılışa gün saydığını söyledi. Prof. Dr. Memişoğlu’na Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ozan Beytemür ve hastane yönetimi eşlik ederken çalışmalar yerinde incelendi. 193 izolatörlü, 415 yataklı, 8 ameliyathanesi olan, açık ve kapalı alanlarda çok sayıda otopark alanı imkanı bulunan yapının bölge için önemli bir sağlık üssü olacağına dikkat çekildi.

“Bu hastaneler, İstanbul depreminde sağlık hizmetinin ana omurgasını oluşturacak”

Bağcılar’da inşa edilen hastaneyle ilgili konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “415 yataklı çocuk ve kadın doğum hastalıkları hastanesi olarak Bağcılar’daki insanlarımıza çok çok kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak. Hemen hemen hem malzemelerini hem cihazlarını hem inşaatını bitirme aşamasındayız. İzolatör dediğimiz deprem esnasında dahi sağlık hizmetinin aksatılmadan sunulacağı aynı zamanda burada hizmet veren arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın, hastalarımızın da depremin o psikolojik etkisini hissetmeyeceği şekilde 80 cm hareket edebilen izolatör dediğimiz esnek yaylar var. Bu hastaneler inşallah olmaz ama beklenilen İstanbul depreminde sağlık hizmetinin ana omurgasını oluşturacak, hem buradan lojistiği hem çalışan, hasta sevkiyatı gibi. Sağlık hizmetini kendi kendine daha yardım gelmeden sürdürebilecek, aynı zamanda bu çevredeki sağlık hizmetini organize edecek hastaneler olarak planladık. Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle alt yapıda çok büyük işler yapıldı. Onlardan bir tanesinin örneği bu yapı” dedi.

“Planlarımızı revize edip daha işler hale getirmeye çalışıyoruz”

Sismik izolatör sistemlerinin deprem süreçlerinde sağlık hizmetinin aksamaması açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, “İzolatörler dediğimiz hastanenin depremde hiçbir etkiye maruz kalmadan hizmetini devam ettirebilecek bir yapısı var. Şu anda Göztepe, Okmeydanı, Sancaktepe, Başakşehir Şehir Hastanemiz, Çekmeköy Devlet Hastanesi gibi hastaneler bu şekilde yapılmış durumda. Bunlarla hizmet ediyoruz, çok kısa zamanda Esenyurt’ta ek binamız da aynı şekilde izolatörlü ve depreme dayanıklı olacak. Bunları muhtemel durumlarda bize destek gelecek kliniklerle, şehirlerle eşleştirmiş durumdayız. Kim nereye ne zaman, nasıl gelecek, hangi yolla gelecek, depremle ilgili güzel bir taslak, deprem sonrasında nasıl hizmet sunulacağına dair de bir planlama yaptık. Çok yakın zamanda da bunun hem tatbikatlarını hem öğretilerini toplumumuza anlatacağız. Deprem geçen sefer bizim için çok acı şeyler yaşattırdı, inşallah böyle acıları toplumumuz bir daha yaşamaz. Yaşamaması için de tedbirimizi, planlamalarımızı ona göre yapıp her anımızda deprem olursa nasıl hareket edeceğimizi, deprem esnasında nereye saklanacağımızı, ailelerimizin nereye toplanacağını, binalarımızın sağlıklı yapılmasını sağlayarak geçmişte yaşadığımız acıları inşallah bir daha yaşamayacağız. İstanbul depremine esasında yıllardır hazırlanıyoruz. Her olayda bir yeni şey öğreniyoruz ve ona göre planlarımızı revize edip daha aktüel ve işler hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Sağlık sistemimiz herhangi bir depremde işlerliğini devam ettirecek”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İstanbul’dan bölgeye giden ekipler ve gerçekleştirilen çalışmalara yönelik konuşan Prof. Dr. Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk 24 saatte 32 tır tıbbi malzeme gönderdik. 2 bine yakın personel gönderdik, hazırlıkların olmasından kaynaklanan bir avantajı kullandık. İstanbul’da da olacak bir depremde Anadolu’da da hazırlıklar bu şekilde yapılıyor. Toplumumuz bilsin ki; sağlık sistemimiz hem sağlık çalışanlarımız hem alt yapımızla herhangi bir depremde işlerliğini devam ettirecektir. Haydarpaşa, Süreyyapaşa, eski dediğimiz hastaneler; Fatih Sultan Mehmet Bakırköy Ruh ve Sinir gibi hastanelerdeki yenileme çalışmalarımız, projelerimiz var, çok kısa zamanda da bunları yenileyeceğiz, dayanıklı hale getireceğiz. Zaten bir kısmını özellikle Süreyyapaşa’yı boşalttık, onları inşallah çok yakın zamanda yenileyerek insanlarımızın hizmetine sunacağız”

“530 yatak kapasitemize, 415 yatak daha eklenecek”

Hastanenin bulunduğu aks dolayısıyla yüksek bir nüfusa hizmet sunduğunu aktaran Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ozan Beytemür, “Bulunduğumuz hastane bölge itibariyle sadece Bağcılar değil, Esenler ve Güngören ilçesinin ortasında yer almakta. Yaklaşık 1,5-2 milyon nüfuslu bir bölgede hizmet vermeye çalışmaktayız. Şu anda yeni yapılmakta olan ve çok kısa sürede açacağımız hastanenin zemin katındayız. 61 bin metrekare kapalı alanı mevcut yaklaşık ana binamız kadar. Mevcut ana bina yatak kapasitemiz 530, bu binayla birlikte 415 yatak kapasitesi daha eklenecek. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak planlanan hastanemizin açılmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinde ciddi miktarda rahatlama yaşayacağız. Hastanemiz yaklaşık 193 deprem izolatörlü olarak inşa edilen bir hastane. Deprem izolatörünün önemini zaten geçmişte yaşadığımız deprem tecrübesinde gördük çünkü bu hastanelerde hizmet kesintisiz olarak devam ediyor. Aynı zamanda çalışanlar açısından çok güvenli bir merkez olarak kullanılıyor. Bu nedenle bu tarz hastanelerimizin sayısının artmasıyla afet durumlarında da kesintisiz bir şekilde inşallah hizmetlerimize devam ettireceğiz. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezinden hiperbarik oksijen merkezine, kalp merkezine tüm branşların bulunduğu çok kapsamlı ve nitelikli bir hastane. Günlük ortalama 12 bin civarında hastamız hastanemize başvuruyor ve hizmet alıyor. Ana binaya 5 tünelle bağlı zaten ana binamızın bir devamı olarak bu fiziki olarak bu genişlemeyle birlikte inşallah daha da güzel hizmetler vereceğiz” dedi.

İstanbul’un sismik izolatörlü sağlık üsleri

Sismik izolatörlü yapılar, depreme dayanıklı olarak öne çıkarken İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 2 bin 68 adet, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde 855, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde 503, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde 503, Çekmeköy Devlet Hastanesi’nin 150 Yataklı Ek Binasında 173 sismik izolatör, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası’nda 827, Esenyurt’ta yapımı devam eden ek binada 198 ve yakın zamanda açılışı yapılacak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki blok binada 193 adet bulunuyor.