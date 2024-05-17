İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Kulübü, Filistin halkına desteklerini göstermek ve İsrail’in uyguladığı soykırımı protesto için bir araya geldi.

Eli kanlı bebek katillerine karşı Kampüs Bahçesinde gerçekleşen protestoya İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu “Unutmayalım ki unutulan soykırımlar hep tekrarlanır”

Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sizlerin özgür iradesiyle yüreklerinizle bugün buradaki mesajlarınızı yürekten hepimiz paylaşıyoruz. Aynı duygu ve düşüncelerdeyiz. Unutmayalım ki unutulan soykırımlar hep tekrarlanır. Sadece Gazze bu dramı yaşamıyor. Yaşanılan şey insanlığın tükenişidir. Vicdanların kirletilmesidir. Zihinlerin kelepçelenmesidir. O açıdan bu bütün dünyaya, insanlığa, geleceğine sahip çıkmak isteyenlerin bir büyük direnişidir. Bunun altını mutlaka her zaman çizmeliyiz. Malcolm X Amerika’da zulme karşı direnen bir aktivist ve direnişçiydi. Onun güzel bir sözü var; ‘Bazı ölüler yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur.’ Bugün Gazze’li çocuklardır onlar. Onlar ölmüşlerdir belki ama onlar ruhlarıyla ve yüksek sesleriyle haykırıyorlar; yaşayanlara diyorlar ki, ‘korkmayın ayağa kalkın’. Yüreklerinizi çoraklaştırmayın. Zihninizi kilitlemeyin. Zulme karşı direnin tüm insanlık adına bunu yapın. O yüzden Gazze’yi unutanlar insanlığını unutur bunu unutmayalım. Buradan tekrar ifade edelim ki nehirden denize özgür Filistin! “

Uluslararası Öğrenciler Kulübü: “220 günde 18 bin çocuk 11200 kadın olmak üzere 46 bin insan katliama uğramıştır”

Uluslararası Öğrenci Kulübü adına yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Bugün tüm dünya kampüslerinden yükselen sese ortak olmak için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri olarak bir araya gelmiş bulunmaktayız. İşgalci İsrail Devleti 1949’dan bugüne kadar yapmış olduğu zulümler yetmezmiş gibi 220 gündür Filistin halkına ölüm, sürgün ve gözyaşı sunmaktadır. 220 günde 18 bin çocuk 11200 kadın olmak üzere 46 bin insan katliama uğramıştır. Başta Amerika ve Avrupalı devletler bu soykırıma sesiz kalarak Siyonist devletin ortağı olmuşlardır. Filistin topraklarında yaşanan zulüm sadece bölgedeki insanların değil tüm dünya halklarının vicdanını sarsmaktadır. İnsanlık dışı şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin yanında olmak bizim insanlık görevimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tarihinde soykırım olanlar borçlu oldukları için ses çıkartamıyorlar. Biz tarihimizde daima mazlumun yanında olduğumuz için sesimiz yüksek çıkmaktadır. Ve sözlerimizin sonunda Filistin’de direniş gösteren başta Hamas’lı kardeşlerimize ve tüm şerefli Filistin halkına selamlarımızı iletiyoruz.”