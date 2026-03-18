Edinilen bilgilere göre kaza, Bilecik'e bağlı D-650 Karayolu Ahmetpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Şafak D. idaresindeki 52 AEE 680 plakalı otomobilin Bilecik istikametine seyir halindeyken lastiklerinden biri patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç takla attı. Meydana gelen trafik kazasında, araçta yolcu olarak bulunan Yasin Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.